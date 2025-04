Fulqrum Publishing: Lovecraftian Days mit Ankündigungen im April

Fulqrum Publishing freut sich, mit dem großen und schrecklichen Cthulhu zusammenzuarbeiten, um die dritte Auflage der Lovecraftian Days zu feiern – veranstaltet und kuratiert von Fulqrum Publishing und zusammen mit Dutzenden von anderen Entwicklern und Publishern.

Die Veranstaltung wird die Einflüsse der klassischen Werke von H.P. Lovecraft und des kosmischen Horror-Genres in Spielen feiern.

Zu den Feierlichkeiten gehören neue Spieleveröffentlichungen, Neuankündigungen, Spieledemos und Rabatte!

Fulqrum wird eine ganze Woche lang kosmischen Horror veröffentlichen, wobei das eldritische Event am 14. April um 10 Uhr PT/7 Uhr MESZ mit einem Video-Showcase beginnt, bevor es am 21. April im dunklen Abgrund verschwindet.

Während die Woche voller Ankündigungen und Rabatte von Publishern und Entwicklern aus der ganzen Welt sein wird, hat Fulqrum Publishing selbst einige düstere Angebote – wie die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von Stygian: Outer Gods, das am 14. April in den Early Access geht.

Dieser Survival-Horror-Titel spielt im selben Universum wie Stygian Reign of the Old Ones und lässt die Spieler die Ereignisse vor dem Schwarzen Tag miterleben und beeinflussen.

Taucht ein in eine einzigartige Welt voller Gefahren, unerforschter dunkler Ecken und drohendem Bösen jenseits der menschlichen Vorstellungskraft.

Aber das ist noch nicht alles! Fulqrum verspricht eine ganze Reihe von Neuankündigungen und Demos, die ihr euch ansehen könnt – und dazu jede Menge Rabatte, mit denen ihr euch die ganze Woche lang euren Horror zu tollen Preisen sichern könnt.