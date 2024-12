Fumito Ueda Project: Neues Spiel von den Machern von The Last Guardian

Die Schöpfer von Shadow of the Colossus und The Last Guardian präsentieren ihr neuestes Projekt.

Von dem legendären Studio, das Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian entwickelt hat, kommt ein neues Spiel von Fumito Ueda, sein erstes für die Xbox. Vorgestellt bei den The Game Awards 2024 und veröffentlicht von Epic Games.

Einen Trailer zum namenlosen Spiel, wir nennen es vorerst „Fumito Ueda Project“, könnt ihr euch hier anschauen: