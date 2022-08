Funcom: Möglicherweise in Kürze Neuigkeiten zum Dune-Survival-Spiel

Das norwegische Entwicklerstudio Funcom arbeitet bereits seit einiger Zeit an mindestens drei, im Dune-Universum angesiedelten Spielen, zu denen auch ein ambitioniertes Open-World-Survival-Spiel der nächsten Generation zählt.

Nun hat der bekannte Leaker „The Snitch“, der zuletzt durch einige Volltreffer auf sich aufmerksam machen konnte, auf Twitter baldige Neuigkeiten zu einem Dune-Videospiel angedeutet. Hierzu postete er eine abgeänderte Version des Film-Posters zum letztjährigen Dune-Film.

Ob es sich um Neuigkeiten zum oben genannten Survival-Spiel von Funcom handeln wird und ob dieses möglicherweise während der am 23. August 2022 stattfindenden Gamescom Opening Night Live vorgestellt werden könnte, ließ The Snitch offen. Bereits im Februar 2019 haben wir darüber berichtet, dass mindestens drei Spiele im DUNE Universum in der Mache sind. Fans dürfen also gespannt sein!