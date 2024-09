Funko Fusion: Crossover-Action-Adventure-Spiel erhältlich

Studio 10:10 Games veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Funko, Inc., Universal Products & Experiences und Skybound Games das Spiel Funko Fusion für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam (PC).

Das Crossover-Action-Adventure-Spiel Funko Fusion, das von den Funko Pop!-Figuren inspiriert ist, lädt Spieler dazu ein, die Wonder Works Factory zu betreten, ihre Lieblingswelt als Ausgangspunkt zu wählen und sich auf eine Reise zu begeben, die sie bei jedem Schritt selbst bestimmen können.

Es kann gegen Feinde gekämpft, Rätsel gelöst und Welten, die von kultigen Filmen, TV-Serien, Comics und Videospielen inspiriert sind, erkundet werden. Ziel ist es, den Bösewicht Eddy Funko und seine Träume von der totalen Herrschaft zu zerstören.

Es gibt Level, Quests und unzählige Anspielungen auf beliebte NBCUniversal-Franchises wie Jurassic World, JAWS, Zurück in die Zukunft, Das Ding aus einer anderen Welt, Hot Fuzz, Chucky – Die Mörderpuppe, Battlestar Galactica, Xena: Warrior Princess, The Umbrella Academy, Masters of the Universe und viele weitere.

Auch Invincible von Skybound Entertainment und Mega Man von Capcom sind in Funko Fusion zu finden.

Die erste Reihe einer speziellen Kollektion an Funko Fusion Funko Pop! Figuren, die auf Charakteren aus dem Spiel basieren, sind diesen Monat bei Funko.com und bei ausgewählten Einzelhändlern weltweit erhältlich.

Die zweite Reihe, die auf der San Diego Comic-Con angekündigt wurde, wird noch in diesem Jahr erscheinen. Sammler können zufällige Codes einlösen, die es zu den Funko Fusion Pop! Figuren gibt, um exklusive Boni im Spiel freizuschalten – darunter die spielbare Figur Mecha Freddy und Bonus-Outfitvarianten wie Slime Pit He-Man und Battle Damaged M3GAN.

„Wir sind sehr stolz auf das, was unser kleines Team mit unserem ersten Spiel Funko Fusion, einem ehrgeizigen, fröhlichen und unbeschwerten Liebesbrief an die Popkultur, erreicht hat“, sagt Arthur Parsons, Mitbegründer und Head of Publishing bei 10:10 Games. „Dieses Spiel zu entwickeln, während wir gleichzeitig unser Studio und unsere Kultur aufbauen, war eine wahre Freude. Bei Funko Fusion geht es darum, das Fandom, die Geschichten und Charaktere, die wir alle lieben, in unserem einzigartig ehrfurchtslosen und doch authentischen Stil zu feiern, und wir freuen uns sehr, es heute mit den ungemein leidenschaftlichen Fans teilen zu können, für die wir es entwickelt haben.“

Um einen Vorgeschmack auf Funko Fusion zu bekommen, können Spieler die kostenlose PC-Demo auf Steam ausprobieren. Die Demo beinhaltet das erste Level, welches von dem Horrorklassiker Das Ding aus einer anderen Welt aus dem Jahr 1982 inspiriert ist und enthält zudem spielbare Charaktere wie Mega Man, Freddy Fazbear (Five Nights at Freddy’s) und He-Man (Masters of the Universe).

„Funko Fusion ist die Art von Spiel, die sich jedes Studio vornimmt, aber nur wenige schaffen es. Es ist lustig und witzig, frech, unerwartet und mit Aufrichtigkeit und Storytelling verankert“, sagte Jason Bischoff, VP, Licensing and Business Development bei Funko. „Wir haben jahrelang nach den richtigen Partner in diesem Bereich gesucht, weil wir wussten, wie wichtig es ist, es richtig zu machen. 10:10 Games hat uns bei jedem Schritt dieser Reise umgehauen, und wir freuen uns so sehr, die Fans endlich in das Abenteuer einzubeziehen.“ „Funko Fusion ist eine Fundgrube für unglaubliche Inhalte, die auf fantastische Weise ikonische Welten wie Jurassic World und Zurück in die Zukunft zusammenbringt, sowie einige erstaunliche Charaktere, die zum ersten Mal in Videospielform zum Leben erweckt werden, und zwar von unverwechselbaren IPs wie NOPE und M3GAN“, sagt Bill Kispert, SVP & GM, Games & Digital Platforms bei Universal Products & Experiences. „Wir freuen uns darauf, dass die Spieler sie alle entdecken und genießen können, während sie diese einzigartige Erfahrung durchspielen.“

Funko Fusion ist ab sofort digital für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erhältlich. Die physischen Ausgaben für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sind bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich. Funko Fusion erscheint am 15. November für PlayStation 4 und im Dezember digital für Nintendo Switch. Die physische Ausgabe für Nintendo Switch wird im März 2025 veröffentlicht.