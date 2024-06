Funko Fusion: Details zum The Thing-Crossover

Autor:, in / Funko Fusion

Im September dieses Jahres soll mit Funko Fusion ein Action-Adventure im Stil der kultigen Sammelfiguren erscheinen. Entwickler 10:10 Games gab nun einige Details zum Crossover-Titel bekannt.

In einem aktuellen Bericht ging das britische Studio expliziter auf die Integration des Franchise “The Thing” ein (zu Deutsch: Das Ding aus einer anderen Welt).

Demnach habe man es sich zur Aufgabe gemacht, den 1982er-Horror-Klassiker möglichst authentisch in das Spiel zu integrieren und gleichzeitig den Humor von Funko Pop! beizubehalten. 10:10 Games hat dafür sehr eng mit Universal Products & Experiences zusammengearbeitet.

Funko Fusion wird auf handgefertigten Level zurückgreifen, bei denen man sich unter anderem an originalen Fotos vom damaligen Set orientierte. Charaktere, Mechaniken, Waffen und Schauplätze wurden alle sehr nah an der Vorlage entwickelt.

Zum Beispiel können Spieler den infizierten Norweger freischalten, während Koch Nauls originalgetreu eine Bratpfanne mit sich führt und auf Rollschuhen unterwegs ist.

Interessant ist außerdem, dass sich jede spielbare Figur – auch außerhalb des “The Thing“-Universums – infizieren kann. Diese Mechanik soll eine gewisse Unvorhersehbarkeit ins Spiel integrieren und den Schrecken der Vorlage einfangen.

Alle Details zum “The Thing”-Crossover in Funko Fusion findet ihr im Beitrag von 10:10 Games.

Funko Fusion erscheint am 13. September 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC. Neben “Das Ding aus einer anderen Welt” werden im Action-Adventure ebenfalls Franchise wie „Jurassic World“, „Zurück in die Zukunft“, „Der weiße Hai“, „Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt“ oder „Battlestar Galactica“ anzutreffen sein.