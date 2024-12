Funko Fusion: DLC zur US-Serie The Office veröffentlicht

Autor:, in / Funko Fusion

Mit bekannten Charakteren erkunden Spieler Dunder Mifflin im neuen The Office-DLC für Funko Fusion.

10:10 Games gab heute in Zusammenarbeit mit Funko und Universal Products & Experiences bekannt, dass Charaktere und ikonische Momente, die von der von der Kritik gefeierten und mit einem Emmy ausgezeichneten US-Version von The Office inspiriert sind, in das Action-Adventure-Spiel Funko Fusion aufgenommen werden.

Der Office Cameo Pack DLC für 9,99 Euro fügt dem Multiplattform-Franchise-Crossover-Spiel vier neue spielbare Charaktere hinzu – Michael, Dwight, Jim und Pam, jeder mit seinen eigenen einzigartigen Waffen und Fähigkeiten.

Darüber hinaus bietet dieser DLC einen einzigartigen Mini-Bonus-Cameo-Level, in dem die Fans die nachgebaute Scranton-Filiale von Dunder Mifflin im Spiel erkunden können, mit beliebten Elementen aus der berühmten TV-Serie und vielen Ostereiern, die es für langjährige Fans zu entdecken gibt.

DLC-Details:

Vier spielbare Charaktere: Fans können jetzt als vier kultige Charaktere aus The Office spielen: Michael, Dwight, Jim und Pam

Exklusiver Bonus-Cameo-Level: Inspiriert von der Feuerübung aus „Stress Relief Part 1“ in Staffel 5 müssen die Spieler Dwights nächste verrückte Simulation meistern – eine Geiselnahme. Findet heraus, ob ihr das Zeug dazu habt, Pam zu retten.

Das Office Cameo Pack DLC ist die jüngste Veröffentlichung in einer Reihe von Inhalten für Funko Fusion, die nach der Veröffentlichung erscheinen. Während sich die Fans über die Feiertage an den Inhalten von The Office erfreuen, können sie sich auch auf viele weitere Updates im neuen Jahr freuen.

Die DLC-Inhalte des Office Cameo Packs sind ab heute für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und PC erhältlich und werden Anfang 2025 für Nintendo Switch erscheinen.