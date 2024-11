Funko Fusion: Exklusives Interview mit Felix Jaumann

Autor:, in / Funko Fusion

Heute präsentieren wir euch ein weiteres exklusives Interview mit Felix Jaumann von Funko und hoffen, dass es dennoch für euch interessant sein könnte – auch, wenn das Spiel Funko: Fusion schon erhältlich ist.

Dazu wurde durch die Blume verraten, dass man bei Funko „einige spannende Projekte in der Pipeline haben, sowohl im Bereich der Sammelfiguren als auch der digitalen Inhalte„, klingt doch vielversprechend, oder?

Bitte stellen Sie sich kurz vor und erklären Sie den Lesern von XboxDynasty.de, was Ihr Job ist.

Ich bin Felix Jaumann, Senior Regional Channel Director bei Funko, wo ich seit fast 7 Jahren tätig bin.

In meiner Funktion bin ich für die Vertriebsstrategien und Partnerschaften von Funko in Deutschland verantwortlich und stelle sicher, dass unsere kultigen Funko Pop!-Figuren sowie unsere neuen Projekte wie Funko Fusion sowohl auf dem physischen als auch auf dem digitalen Markt gut positioniert sind.

Bitte beschreiben Sie kurz das Spiel und erklären Sie, was Xbox-Spieler erwarten können.

Ich freue mich besonders auf Funko Fusion, da dies unser erster großer Schritt in die Welt der Spiele ist.

Funko Fusion ist ein actiongeladenes Abenteuer, das über 60 Charaktere aus mehr als 20 beliebten Franchises wie Jurassic Park, Zurück in die Zukunft, The Walking Dead und vielen mehr zusammenbringt. Das Spiel lässt Fans und Spieler Aufgaben in einer Vielzahl von spannenden Welten lösen, mit dem Ziel, den bösen Eddy Funko zu besiegen.

Die Spieler erwartet eine Mischung aus dynamischer Action und dem kultigen Funko-Stil – und das alles mit einem gewissen Pfiff, der sowohl jüngere Spieler als auch ältere Fans ansprechen wird. Es ist ein Spiel, das mit neuen Herausforderungen und lustigen Anspielungen auf die Popkultur für Abwechslung sorgt.

War es schwierig für Sie, das Spiel auf die Xbox Series X oder Xbox Series S zu bringen?

Funko Fusion auf die Xbox Series X und Series S zu bringen, war sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance.

Die Xbox ist für ihre leistungsstarke Hardware bekannt, was es uns ermöglichte, die visuellen und technischen Möglichkeiten des Spiels weiter auszubauen.

Natürlich erforderte die Optimierung des Spiels für beide Plattformen eine sorgfältige Abstimmung, insbesondere um sicherzustellen, dass beide Versionen ein reibungsloses, fesselndes Gameplay bieten, ohne das Spielerlebnis zu beeinträchtigen, aber unser Team bei 10:10 Games hat sich dieser Herausforderung gestellt.

Wie sehen die technischen Details für die Xbox Series X aus (Auflösung, Framerate…) und wie sind sie für die Xbox Series S?

Wir haben das Spiel für die Xbox Serie X Serie X|S optimiert. Funko Fusion läuft in 4K Ultra HD-Auflösung mit konstanten 60 Bildern pro Sekunde und bietet den Spielern ein gestochen scharfes und flüssiges Erlebnis beim Erkunden der verschiedenen Welten.

Erklären Sie die Rolle der Funko Pop! Figuren.

Es gibt nicht nur Versionen der beliebtesten Charaktere im Spiel, sondern jede Funko Fusion-inspirierte Funko Pop!-Figur wird mit einem zufälligen DLC-Code geliefert, der im Spiel eingelöst werden kann.

Diese Codes schalten exklusive spielbare Charaktere, alternative Outfits und andere aufregende In-Game-Boni frei. So wird die Brücke zwischen der physischen und der digitalen Welt geschlagen und jede Funko Pop!-Figur wird nicht nur zu einem Sammlerstück, sondern auch zu einem Schlüssel zum Freischalten neuer Spielinhalte.

Wie sieht die Zukunft des Spiels auf der Xbox aus? Habt ihr schon eine Roadmap erstellt?

Jetzt, wo wir das Spiel auf den Markt gebracht haben, haben wir natürlich auch weitere Pläne für Funko Fusion. Wir werden das Spiel weiter ausbauen, indem wir neue lizenzierte Charaktere und Welten aus noch mehr Franchises einführen, begleitet von unserer zweiten Welle von passenden Funko Fusion Funko Pop!-Figuren.

Unser Ziel ist es, das Spiel für die Spieler frisch und aufregend zu halten, indem wir regelmäßig neue Inhalte veröffentlichen und Funko Fusion zu einer sich ständig weiterentwickelnden Plattform zu machen, auf der Fans ihre Funko Pop!-Lieblinge auf unerwartete Weise entdecken können.

Welche Tipps würden Sie Xbox-Spielern auf den Weg geben?

Xbox-Spieler, die sich ins Funko Fusion-Abenteuer stürzen, würde ich empfehlen, mit verschiedenen Charakterfähigkeiten zu experimentieren.

Jeder Charakter hat einzigartige Fähigkeiten, und wenn man Kombinationen findet, die zum eigenen Spielstil passen, macht das Spiel noch mehr Spaß. Außerdem sollten Spieler beim Erkunden die Augen nach “versteckten” Areas und Gegenständen in den verschiedenen Welten offen halten – wir haben das Spiel mit Easter Eggs und Anspielungen auf klassische Franchises versehen, die echte Fans zu schätzen wissen werden. Und natürlich die DLC-Codes der Funko Pop!-Figuren nicht vergessen!

Sind neue Projekte in Planung?

Wir arbeiten bei Funko immer an neuen Ideen. Obwohl ich noch nicht zu viel verraten kann, kann ich sagen, dass wir einige spannende Projekte in der Pipeline haben, sowohl im Bereich der Sammelfiguren als auch der digitalen Inhalte. Also haltet die Augen offen für weitere Neuigkeiten!

Möchten Sie den XboxDynasty.de-Lesern noch ein paar abschließende Worte mit auf den Weg geben?

Ich möchte mich einfach bei allen Funko-Fans und Xbox-Spieler da draußen bedanken! In Funko Fusion steckt viel Herzblut, und bringt die Welten der Spiele und Sammlerstücke auf einzigartige Weise zusammen. Egal, ob langjährige Funko-Sammler oder neue Fans sind, viel Spaß mit dem Abenteuer!