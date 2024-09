Funko Fusion: Kollaboration mit KFC angekündigt

10:10 Games gibt eine Kollaboration mit KFC, Funko, Inc. und Universal Products & Experiences bekannt: Colonel Sanders, der Gründer des berühmten Restaurants, wird als spielbare Figur in Funko Fusion verfügbar sein.

Fans haben die Möglichkeit, Colonel Sanders durch bekannte Welten und Cameo-Level zu steuern, die von Jurassic World, Zurück in die Zukunft, JAWS, Battlestar Galactica, Das Ding aus einer anderen Welt, Five Nights at Freddy’s und vielen weiteren IPs inspiriert wurden. Colonel Sanders erkundet die Funko Fusion-Welten in seinem typischen weißen Anzug.

Bis zum Launch am kommenden Freitag kann Funko Fusion noch vorbestellt werden. Zu den Vorbestellungen gibt es ein exklusives DLC-Paket zu The Walking Dead dazu, das zwei spielbare Bonus-Charaktere aus den preisgekrönten Comics von Skybound enthält: Rick Grimes und Michonne. Beide Charaktere haben zusätzlich auch alternative Outfits.

Funko Fusion erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam am 13. September 2024. Für die Nintendo Switch erscheint das Spiel digital im Dezember 2024 und ist ab März 2025 auch als physische Kopie erhältlich.