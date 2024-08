Funko Fusion: Mega Man als neuen spielbaren Charakter enthüllt

Autor:, in / Funko Fusion

Funko Fusion kündigt Capcom-Figur Mega Man als neuen spielbaren Charakter an

10:10 Games gibt in Zusammenarbeit mit Capcom, Funko, Inc. und Universal Products & Experiences bekannt, dass der Blaue Bomber Mega Man ein zu spielender Charakter im kommenden Action-Adventure Spiel Funko Fusion sein wird.

Mega Man reiht sich zwischen anderen bekannten Charakteren und Franchises aus der Pop-Kultur ein, die in Funko Fusion verfügbar sein werden.

Mit dabei sind unter anderem Charaktere aus Der weiße Hai, Battlestar Galactica, M3GAN, Five Nights at Freddy’s, Xena: Warrior Princess und Chucky – die Mörderpuppe. Spieler können die Welten dieser und vieler weiteren Figuren als Hauptcharaktere in Funko Fusion erkunden.

PC-Spieler können zudem eine kostenlose Demo von Funko Fusion auf Steam herunterladen und das erste Level des von dem Das Ding aus einer anderen Welt inspirierten Universums spielen. Fans können in der Demo außerdem Rätsel lösen, Feinde bekämpfen und den Outpost 31 erkunden, sowie einen ersten Vorgeschmack auf die Vollversion von Funko Fusion bekommen. Auch versteckte Charaktere, wie Mega Man, können in der Demo als spielbare Charaktere gefunden werden.

Funko Fusion erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam am 13. September 2024 und für Nintendo Switch und PlayStation 4 am 15. November 2024. Es kann digital auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam vorbestellt werden.