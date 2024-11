Funko Fusion: Termin zum Online-Koop-Modus

Autor:, in / Funko Fusion

Online-Koop-Modus, kostenloser DLC, neue Inhalte und vieles mehr warten auf euch in Funko Fusion.

Felix Jaumann hat in unserem exklusiven Funko Fusion Interview nicht zu viel versprochen und schon kündigen 10:10 Games, Funko, Inc. und Universal Products & Experiences an, dass der Online-Koop-Modus für Funko Fusion ab sofort auf PC verfügbar ist.

Die Veröffentlichung für PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist für die kommende Woche geplant. Der Online-Koop-Modus ermöglicht das Zusammenspielen von bis zu vier Spielern und ist in den Hauptwelten Jurassic World, Hot Fuzz und Battlestar Galactica verfügbar.

Zusätzlich zum Koop-Update ist ab heute auch der Invincible Pack DLC erhältlich, der Atom Eve und Rex Splode als neue spielbare Charaktere beinhaltet.

Die Charaktere können in allen Welten eingesetzt werden – einschließlich dem Invincible Cameo Level. Das Pack enthält außerdem zwei verschiedene Outfits: Alternate Eve, basierend auf Atom Eves alternativem Universum-Look aus Staffel 2 von Invincible, und der berühmte blaue Anzug für Invincible selbst.

Invincible basiert auf der von Robert Kirkman, Cory Walker und Ryan Ottley geschaffenen Comic-Serie und ist nun eine von der Kritik gefeierte Zeichentrickserie für Erwachsene, die von Skybound Animation und Amazon MGM Studios koproduziert wird. Die Serie wird am 6. Februar 2025 für Staffel 3 auf Prime Video zurückkehren.

Darüber hinaus können Spieler ab heute Trap Jaw als kostenlosen DLC für Funko Fusion bekommen. Der neue spielbare Charakter aus Masters of the Universe ist ab sofort auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.

Diese neuen Inhalte reihen sich in die jüngsten kostenlosen DLC-Veröffentlichungen ein, die neue spielbare Charaktere und Bonus-Outfits enthalten. Dazu gehören außerdem die Charaktere Sun Wukong und Frankensteins Monster, das Zurück in die Zukunft-Outfitpack und das Jurassic World-Bonuspack mit Dr. Ian Malcolm, sowie den ersten kostenpflichtigen DLC von Funko Fusion, das Bob Ross-Pack.

Spieler können sich zukünftig auf weitere spannende Inhalte freuen, darunter den The Office DLC, welcher letzten Monat auf der New York Comic-Con angekündigt wurde.

Funko Fusion ist ab heute auch als Testversion für PlayStation 5 erhältlich. PlayStation Plus Premium-Mitglieder können das Spiel zwei Stunden lang kostenlos ausprobieren.