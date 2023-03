Fuse Games: Ehemalige Criterion-Entwickler gründen neues Studio

Ein Team aus ehemaligen Führungskräften des Need for Speed- und Burnout-Entwicklers Criterion Games hat sich zusammengetan und gemeinsam das neue Entwicklerstudio Fuse Games gegründet.

Neben Studio General Manager Matt Webster, ehemaliger EA-Vizepräsident und Criterion Games-Geschäftsführer, sind Executive Producer Pete Lake, Head of Studio Development Alan McDairmant, Head of Content Steve Uphill und Senior Technical Director Andrei Shires Teil des 17 Mitarbeiter umfassenden Teams.

Steve Pointon, 22 Jahre lang Senior Vice President und Group General Manager bei Electronic Arts, soll als Director des Studios fungieren. Ob Pointon EA dafür verlassen wird, ist derzeit nicht bekannt.

Eigenen Angaben zufolge arbeitet Fuse Games bereits an einem AAA-Premiumtitel für Konsolen und PC, welcher kompromisslosen Fokus auf das Spielgefühl mit Blockbuster-Spektakel und spielerzentrierten Innovationen in den Bereichen soziales Gameplay, Selbstdarstellung und Kreativität verbinden soll.

„Das Gründungsteam von Fuse und ich lieben Spiele und wir lieben es, sie zu erschaffen, und wir sind davon angetrieben, zu sehen, was als Nächstes für uns und für diese wunderbare Industrie ansteht“, so Webster in einer Erklärung.

„Es braucht ein großartiges Team, um großartige Spiele zu entwickeln, und deshalb streben wir bei Fuse danach, die nächste Generation von Spieleentwicklern und führenden Köpfen der Branche zu inspirieren und zu führen.“

„Mit der Erfahrung des Gründerteams wissen wir, wie wichtig es ist, Teams aufzubauen, und wir werden daran arbeiten, unsere Mitarbeiter mit einer klaren Vision, die sich an unseren gemeinsamen Werten orientiert, zu führen, zu entwickeln und zu verschmelzen.“