FUSER: Mai-DLC bringt eine Reihe neuer Songs

Autor:, in / FUSER

Der Mai-DLC für FUSER enthält zahlreiche neue Songs und Some Lover “Days Ahead, Days Behind” ist dabei sogar kostenlos.

NCSOFT und Harmonix geben bekannt, dass der Mai-DLC von FUSER zahlreiche Songs enthält, um neue und noch abwechslungsreichere Mixes erstellen zu können. Mit dabei sind unter anderem der Jangle Pop Rock Song „Friday I’m in Love“ von The Cure, der ikonische Eurodance-Klassiker „What is Love“ von Haddaway oder auch der bekannte 80s Synth Sound von Soft Cells „Tainted Love“.

Folgende Songs sind im Mai-DLC enthalten:

Billie Eilish “Therefore I Am”

The Cure “Friday I’m In Love”

Dirty Vegas “Days Go By”

Disclosure ft. Sam Smith “Latch”

Haddaway “What Is Love”

Soft Cell “Tainted Love”

Some Lover “Days Ahead, Days Behind” (kostenlos)

Ein weiterer Inhalt, der diesen Monat verfügbar sein wird, ist das „Loop Pack 01“ von Faint Shadow. „Loop Pack 01“ ist das erste einer Reihe von kostenlosen Promoter Packs und enthält eine Sammlung von entspannenden Loops und Sounds aus Faint Shadows persönlicher Sammlung.

FUSER Compilation Pack – 15,99 € – 10,39 € – 298,05 MB

FUSER ist die nächste Evolution interaktiver Musikspiele und fordert Spieler heraus, Elemente aus den Songs von den weltbesten Künstlern miteinander zu kombinieren und ihre eigenen Mixe von Beats, Instrumentals, Vocals und elektronischen Elementen aus über 100 Songs erschaffen. Eine Demo ist für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.