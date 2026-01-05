FYQD: Bright Memory‑Studio arbeitet an düsterem China‑Shooter

Image: FYQD

FYQD zeigt ersten Einblick in neuen Third‑Person‑Actiontitel ohne Namen.

FYQD, das Studio hinter Bright Memory, arbeitet derzeit an einem neuen Third‑Person‑Action‑Shooter, der in der Republik China während einer Phase des Zerfalls und wachsender Gewalt spielt.

Das Projekt zeigt eine Welt, in der rivalisierende Gangs im Verborgenen agieren und Verschwörungen die Straßen durchziehen, während FYQD parallel an hochwertigen Art‑Assets und umfangreichen Motion‑Capture‑Aufnahmen arbeitet.

Die ersten exklusiven In‑Game‑Screenshots geben einen frühen Eindruck davon, wie FYQD den Stil von Bright Memory in ein neues Setting überträgt.

FYQD

Die Entwicklung konzentriert sich aktuell auf visuelle Feinarbeit und Animationen, um die Atmosphäre eines Landes einzufangen, das zwischen Chaos und Machtkämpfen zerrieben wird. FYQD nutzt diese Phase, um die Grundpfeiler des Projekts zu festigen und die Action‑Elemente weiter auszubauen.

Das Studio kündigt an, dass bald weitere Informationen folgen werden, während die Community zum Jahreswechsel einen ersten Blick auf das kommende Spiel erhält. FYQD setzt damit ein klares Signal, dass nach Bright Memory ein weiteres ambitioniertes Action‑Projekt in Arbeit ist.

  1. Katanameister 286400 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.01.2026 - 06:34 Uhr

    Sieht ziemlich düster aus für ein Action Spiel, bin auf mehr Infos gespannt.

      • Drakeline6 187115 XP Battle Rifle Master | 05.01.2026 - 10:16 Uhr
        Antwort auf MetalGSeahawk21

        Das Original Bright Memory hast du in ungefähr 2 Stunden durch.
        Die erweiterte Version (BM Infinite) hatte ich in 4 Stunden durch.

  3. FaMe 159725 XP God-at-Arms Onyx | 05.01.2026 - 07:40 Uhr

    War doch ein Ein-Mann-Studio oder? Dann wird es noch was Zeit brauchen. War aber sehr gut. Kurzweilig aber spaßig.

  4. DanSanAliaMi 76905 XP Tastenakrobat Level 3 | 05.01.2026 - 08:01 Uhr

    Bright memory war wirklich mehr als nur in Ordnung. Etwas kurz aber echt cool gemacht. Fand es eine tolle Single Player Erfahrung. Würde den Entwickler gleich wieder unterstützen

    0
  7. xXCickXx 116370 XP Scorpio King Rang 3 | 05.01.2026 - 10:16 Uhr

    Brigt Memory muss ich auch noch spielen, ich warte auf nen 10er im Sale, aber sind immer nur 12,99 😂

