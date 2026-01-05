FYQD: Bright Memory‑Studio arbeitet an düsterem China‑Shooter

FYQD zeigt ersten Einblick in neuen Third‑Person‑Actiontitel ohne Namen.

FYQD, das Studio hinter Bright Memory, arbeitet derzeit an einem neuen Third‑Person‑Action‑Shooter, der in der Republik China während einer Phase des Zerfalls und wachsender Gewalt spielt.

Das Projekt zeigt eine Welt, in der rivalisierende Gangs im Verborgenen agieren und Verschwörungen die Straßen durchziehen, während FYQD parallel an hochwertigen Art‑Assets und umfangreichen Motion‑Capture‑Aufnahmen arbeitet.

Die ersten exklusiven In‑Game‑Screenshots geben einen frühen Eindruck davon, wie FYQD den Stil von Bright Memory in ein neues Setting überträgt. D

Die Entwicklung konzentriert sich aktuell auf visuelle Feinarbeit und Animationen, um die Atmosphäre eines Landes einzufangen, das zwischen Chaos und Machtkämpfen zerrieben wird. FYQD nutzt diese Phase, um die Grundpfeiler des Projekts zu festigen und die Action‑Elemente weiter auszubauen.

Das Studio kündigt an, dass bald weitere Informationen folgen werden, während die Community zum Jahreswechsel einen ersten Blick auf das kommende Spiel erhält. FYQD setzt damit ein klares Signal, dass nach Bright Memory ein weiteres ambitioniertes Action‑Projekt in Arbeit ist.