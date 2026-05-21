FZ: Formation Z: Modernisierte Version des Arcade-Klassikers ist zurück

FZ: Formation Z erscheint heute digital und bringt den klassischen Mech-Shooter in modernisierter Form zurück.

Der klassische Arcade-Shooter FZ: Formation Z ist ab sofort digital für PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch 2 erhältlich. Parallel wird eine physische Version für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 am 9. Juni 2026 veröffentlicht.

Das Spiel basiert auf dem ursprünglichen Jaleco-Klassiker und wurde von Clear River Games gemeinsam mit City Connection modernisiert. Dabei wurde das Grundkonzept des Mech-Shooters beibehalten, jedoch visuell und spielerisch erweitert.

Im Mittelpunkt steht das Transformations-Gameplay: Spieler steuern den Mech Ixpel, der jederzeit zwischen Robot- und Jet-Modus wechseln kann. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Spielstile für Boden- und Luftkämpfe innerhalb der fünf Missionen.

Neben dem klassischen Arcade-Ansatz wurde das Spiel um mehrere moderne Systeme erweitert. Dazu gehört ein Upgrade-System über sogenannte FZ Points, mit denen neue Module freigeschaltet und die eigenen Waffenwerte angepasst werden können. Auch kosmetische Anpassungen wie Farben und Sticker sind möglich.

Ein weiterer Fokus liegt auf dem Score-Attack-Modus, in dem abgeschlossene Missionen erneut gespielt werden können, um Highscores zu verbessern und die eigene Performance zu optimieren. Zusätzlich bietet das Spiel umfangreiche Statistiken, Enemy-Datenbanken und freischaltbare Galerien.

Das Design bleibt klar auf Arcade-Action ausgerichtet, erweitert diese jedoch um moderne Progressionselemente und individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Besonders Fans klassischer Shoot’em-ups sollen dadurch sowohl Nostalgie als auch neue Spieltiefe erhalten.