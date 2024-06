Gabelstapler Simulator: Hier wird nicht tief gestapelt

Autor:, in / Gabelstapler Simulator

Publisher Aerosoft und Entwickler Bandsoft kündigen den Gabelstapler Simulator für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S an – die perfekte Simulation für Logistik-Freunde.

Im Karriere-Modus des Gabelstapler-Simulators können Spieler alle Stufen eines Gabelstapler-Fahrers durchlaufen: Von der theoretischen und praktischen Gabelstaplerführerscheinprüfung über Karriereschritte in kleinen Unternehmen bis zu umfangreichen Aufträgen von großen Auftraggebern. Denn die realistische Steuerung der Gabelstapler will wie in Wirklichkeit erst einmal gelernt sein.

Im Laufe ihres Aufstiegs in der Logistik-Branche schalten Spieler außerdem neue Fahrzeuge frei, darunter drei verschiedene Gabelstapler und ein elektrischer Hubwagen. Damit erledigen sie verschiedene und authentische Missionen: Sie stellen Paletten zusammen, inspizieren Ladungszustände, sortieren kaputte Ladungen aus und transportieren Ladung.

Doch mit dem Abschließen des Karriere-Modus ist das Spiel bisher nicht zu Ende: Im Freien Spiel-Modus darf fröhlich weiter gestapelt werden, Spieler können dort weiterhin nach Belieben Aufträge und Missionen absolvieren.

Gabelstapler Simulator Features

3 verschiedene detailgetreu nachgebaute Gabelstapler + 1 Electric Pallet Truck

3 verschiedene Firmen mit einem Karriere/Story Mode

verschiedene Ladungen

Inspektion des Ladungszustandes

Zusammenstellen von Paletten

Endless Delivery Mode mit prozedural generierten Gabelstapler-Missionen

Führerscheinprüfung/Fahrschule und Tutorial

Realistische Steuerung der Gabelstapler

Realistische Grafik

Wahl aus männlichem und weiblichem Charakter mit First und Third Person View

Der Gabelstapler Simulator erscheint noch dieses Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und kann auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden.

Einen ersten Einblick gibt es im Ankündigungstrailer: