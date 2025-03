Gal Guardians: Servants of the Dark: Xbox-Version erscheint nicht mehr zeitgleich

​Der Entwickler Inti Creates hat bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung von Gal Guardians: Servants of the Dark für Xbox-Konsolen aufgrund verschiedener Umstände nicht zeitgleich mit den anderen Plattformen erfolgen kann.

Ursprünglich war der digitale Release für den 27. März 2025 geplant. Ein neuer Veröffentlichungstermin für die Xbox-Version wurde bisher nicht genannt. Spieler auf anderen Plattformen können das Spiel jedoch wie vorgesehen ab dem 27. März genießen.​

Via X gab man bekannt: „Nach Rücksprache mit Microsoft werden wir aufgrund verschiedener Umstände nicht in der Lage sein, die Xbox-Versionen von Gal Guardians: Servants of the Dark nicht zeitgleich mit anderen Plattformen zu veröffentlichen.“

„Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen Spielern, die sich darauf gefreut haben, die Xbox-Versionen des Spiels diese Woche zu spielen. Wir werden das neue Veröffentlichungsdatum bekannt geben, sobald es uns möglich ist.“