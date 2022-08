Gale of Windoria: Windiger Launch-Trailer zum Pixel-Rollenspiel

Autor:, in / Gale of Windoria

Das Rollenspiel Gale of Windoria ist ab sofort für Xbox-Konsolen verfügbar und wird mit einem windigen Launch-Trailer gefeiert.

Im Rollenspiel Gale of Windoria begibt sich der Junge Shan auf ein Abenteuer, um die Tetraquarze zu reinigen, die Quelle allen Lebens. Gleichzeitig muss er seinen alten Freund aus Kindheitstagen retten und mit der Hilfe von Verbündeten Wolken des Todes zurückschlagen.

In den rundenbasierten Kämpfen verwendet ihr elementare Kräfte und sucht Quarze, um eure Gruppe zu stärken und neue Fähigkeiten und Techniken zu erlernen. Neue Bereiche der Welt steuert ihr mit eurem Segel an und reitet auf den Winden dieser in Pixelgrafik gestalteten Welt.