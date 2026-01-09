Gallipoli: Intensiver Blick auf das authentische WW1‑FPS

Die Präsentation zu Gallipoli im New Game+ Showcase 2026 liefert ein frisches Entwicklerinterview, das die Vision hinter dem authentischen Weltkriegs‑Shooter beleuchtet.

Das Spiel führt euch direkt an die Fronten des Osmanischen Reichs im Ersten Weltkrieg und setzt auf eine Darstellung, die historische Gefechte mit taktischem Anspruch verbindet. Die Entwickler sprechen über den Fokus auf realistische Waffen, präzise Klassenrollen und die besondere Dynamik der Schlachtfelder.

Im Interview wird deutlich, wie stark die Schauplätze das Gameplay prägen. Die Kämpfe reichen von offenen Wüstengebieten bis hin zu intensiven Strandlandungen, bei denen jede Deckung zählt und jede Bewegung über das Überleben entscheidet.

Die Mischung aus historischen Einheiten und authentischer Ausrüstung soll dafür sorgen, dass jede Partie ein anderes taktisches Profil erhält und die Spieler ständig neue Herausforderungen erleben.

Besonders hervorgehoben wird die Atmosphäre der Schauplätze, die den harten Bedingungen der damaligen Zeit nachempfunden sind. Die Entwickler betonen, wie wichtig es ihnen ist, die Intensität der Fronten einzufangen, ohne den Spielfluss zu verlieren.

Gallipoli präsentiert sich damit als FPS, das historische Genauigkeit mit dynamischer Action verbindet und die Schlachten des Ersten Weltkriegs aus einer neuen Perspektive erlebbar macht.