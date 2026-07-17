Gallipoli: Startet jetzt am 20. August mit Crossplay auf allen Plattformen

Gallipoli erscheint am 20. August für Xbox Series X|S, PS5 und PC – BlackMill Games verschiebt den Release für letzte Verbesserungen.

Der Erste-Weltkrieg-Shooter Gallipoli erscheint am 20. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Wie BlackMill Games bekannt gegeben hat, wurde der Veröffentlichungstermin verschoben, um dem Team mehr Zeit für den finalen Feinschliff zu geben und einen reibungslosen Start auf allen Plattformen sicherzustellen.

Zum Verkaufsstart unterstützt Gallipoli vollständiges Crossplay zwischen Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie den PC-Versionen über Steam, Microsoft Store und Epic Games Store. Der reguläre Verkaufspreis liegt bei 29,99 Euro, zum Launch wird das Spiel jedoch mit einem Rabatt von 25 Prozent angeboten.

Inspiriert von der historischen Gallipoli-Kampagne versetzt der Multiplayer-Shooter Spieler an die Osmanische Front des Ersten Weltkriegs. In Gefechten mit bis zu 25 gegen 25 Spielern treffen Streitkräfte des Britischen Empires und des Osmanischen Reiches aufeinander. Die Schlachten führen über Strände, Städte und Wüstenlandschaften.

Zur Auswahl stehen zehn historisch inspirierte Klassen, darunter Offizier, Scharfschütze, Schwerer-MG-Schütze und Sanitäter. Ergänzt wird das Gameplay durch über 50 authentische Waffen und Ausrüstungsgegenstände, realistisches Waffenhandling sowie ein Unterdrückungssystem, das die Intensität der Kämpfe auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs widerspiegeln soll.