Gallipoli: WW1-Shooter bringt im Mai brutale Strandlandungen

Gallipoli erscheint im Mai und bringt neue WW1-Schlachten mit Crossplay auf alle Plattformen.

Für Gallipoli wurde heute mit dem 21.Mai 2026 offiziell der Release-Termin verkündet. Der neue Titel von BlackMill Games setzt erneut auf historisch inspirierte Schlachten und rückt diesmal die Gallipoli-Kampagne sowie die Einsätze der ANZAC-Truppen im Ersten Weltkrieg in den Mittelpunkt.

Unterstützt wird das Multiplayer-Erlebnis durch vollständiges Crossplay zwischen PC (Steam, Microsoft Store, Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der Preis liegt bei 29,99 Euro.

Ein zentrales Element des Spiels ist die Darstellung der bekannten Strandlandungen. Spieler beginnen aus der Ego-Perspektive in einfachen Ruderbooten, die unter schwerem Beschuss die Küste erreichen. Nach der Landung gilt es, Deckung zu suchen und sich durch feindliches Feuer bis zu den vorderen Schützengräben vorzukämpfen.

Gallipoli deckt mehrere Schauplätze der Osmanischen Front ab und bietet eine authentische Umsetzung historischer Schlachten – von der Halbinsel Gallipoli mit ANZAC Cove bis hin zu Einsätzen in Lower Mesopotamia. Spieler kämpfen wahlweise auf Seiten des Britischen Empires oder der Osmanischen Streitkräfte.

Besonderer Wert wird auf historische Details gelegt. Dazu gehören improvisierte Sprengkörper aus Konservendosen, typische „Slouch Hats“ der ANZAC-Truppen sowie die ikonischen, aber gefährlichen Landungsboote.

Laut Entwickler Jos Hoebe soll insbesondere ANZAC Cove als Schauplatz die historische Bedeutung der Ereignisse vermitteln und zur Auseinandersetzung mit der Geschichte anregen.

Spielerisch bleibt sich die Reihe treu und kombiniert taktisches Multiplayer-Gameplay mit authentischer Darstellung. Verschiedene Umgebungen wie Küsten, Wüsten und urbane Gebiete sorgen für abwechslungsreiche Gefechte, während ein Squad-basiertes Klassensystem Teamarbeit in den Vordergrund stellt. Ergänzend kommen KI-gesteuerte Bots zum Einsatz, die sowohl öffentliche als auch private Matches unterstützen.

Gallipoli ist der vierte eigenständige Titel der WW1 Game Series nach Verdun, Tannenberg und Isonzo und erweitert die Reihe um neue Schlachtfelder und Gameplay-Elemente, die weiterhin stark auf historische Genauigkeit setzen.

Gallipoli erscheint am 21. Mai 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.