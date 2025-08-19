Gallipoli: WW1-Spielreihe kämpft im Mittleren Osten

BlackMill Games enthüllt mit Gallipoli den nächsten Titel in der authentischen WW1 Game Serie.

BlackMill Games, das Studio hinter der WW1 Game Serie, stellt Gallipoli vor, das nächste große Spiel in seiner historisch authentischen FPS-Saga.

Gallipoli erscheint für PC (Steam, Microsoft Store und Epic Games), PlayStation 5 und Xbox Series X|S und versetzt die Spieler an einen der am meisten übersehenen, aber dramatischsten Schauplätze des Ersten Weltkriegs, die Front im Nahen Osten.

Von den windgepeitschten Stränden der Dardanellen bis zu den sengenden Wüsten des unteren Mesopotamiens bietet Gallipoli die bisher eindringlichste und intensivste Darstellung der Kämpfe des Ersten Weltkriegs in der Serie.

Die Spieler können an den Stränden kämpfen, sich durch zerstörte Städte und Sandstürme kämpfen oder sich als britische oder osmanische Streitkräfte an Wüstenkriegen beteiligen, um strategisch wichtige Gebiete zu halten und zurückzuerobern.

„Mit Gallipoli rücken wir eine Front in den Fokus, die trotz ihrer Bedeutung oft übersehen wird“, sagte Jos Hoebe, Gründer von BlackMill Games. „Andere haben sich bereits zuvor damit beschäftigt, aber dieses Spiel ermöglicht es uns, tiefer einzutauchen und eine genauere und vollständigere Darstellung zu bieten, die mit dem Rest der WW1 Game Series im Einklang steht.“

Eine neue Front im Großen Krieg

Gallipoli erweitert den Umfang der WW1-Spieleserie und bietet eine dramatische Veränderung in Bezug auf Schauplatz, Taktik und Gelände. Inspiriert von den Expeditionskriegen der realen historischen Feldzüge in Gallipoli und Mesopotamien ist dies das bisher vielfältigste Schlachtfeld der Serie.

Features:

Authentische Schlachte imErstenn Weltkrieg: Kämpft euch als Soldat des Britischen Empires oder Osmanischen Reiches durch die Geschichte, mit originalgetreuen Karten, Waffen, Musik und Uniformen.

Die Vielfalt des Nahen Osten: Führt Feldzüge in Küstendünen, trockenen Wüsten, städtischen Gebieten und mehr durch.

Realistische Kämpfe: Macht euch mit hochdetaillierten Waffen und Ausrüstungsgegenständen vertraut und überlebt unter Beschuss im Staub.

Squad-basierter Multiplayer FPS: Schließt euch einer Gruppe als eine von vielen Klassen mit unterschiedlichen Spezialisierungen an und arbeitet als Team über PC und Konsolen hinweg mit Crossplay.

Kämpft niemals alleine: KI-Bots werden sich in öffentlichen Matches und optional auch in benutzerdefinierten Matches am Kampf um die Zukunft der Front im Nahen Osten beteiligen.

Es ist mehr als nur eine Schlacht, es ist eine Kampagne

Gallipoli ist nach Verdun, Tannenberg und Isonzo der vierte eigenständige Teil der WW1-Game Serie. Jeder Titel konzentriert sich auf eine andere Front des Krieges und bietet ein realitätsnahes und historisch inspiriertes FPS-Gameplay, das taktische Zusammenarbeit und Authentizität fördert.

Mit Gallipoli verlässt die Serie die Schützengräben und den Alpenkrieg in Europa und richtet den Fokus auf die weniger bekannten Feldzüge im Nahen Osten. Dieser Beitrag beleuchtet die strategischen Ambitionen sowohl der alliierten als auch der osmanischen Expeditionsstreitkräfte und die Soldaten, die weit weg von ihrer Heimat unter extremen Bedingungen kämpften.