Game Dev Story: Simulationsklassiker erscheint für Xbox

Wie hart es sein kann, ein Videospiel zu entwickeln, das können Spieler schon bald auf Xbox selbst am eigenen Leibe spüren.

Kairosoft bringt seinen Klassiker Game Dev Story am 15. September auf Xbox Series X|S und Xbox One.

Die Simulation Game Dev Story erschien erstmals 1997 für den PC. Popularität erlangte es aber erst, als es 2010 für Android und iOS erschien. Für PlayStation und Nintendo Switch ist es ebenfalls erhältlich.

In Game Dev Story gründet ihr eine Videospielfirma, heuert Fachpersonal an, entwickelt Spiele verschiedener Genres und versucht euer Produkt millionenfach zu verkaufen. Auch eine eigene Konsole kann entwickelt werden und regelmäßige Besuche auf Spielemessen stehen an.

Im Microsoft Store kann Game Dev Story bereits mit einem Rabatt für 10,79 statt 11,99 Euro vorbestellt werden.