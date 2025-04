Gameloft: Ingame-Belohnungen zum 25-jährigen Jubiläum

Multiplattform-Entwickler und Publisher Gameloft verteilt für Spieler zur Feier des 25. Jubiläums für eine begrenzte Zeit exklusive Belohnungen für 21 kultige Gameloft-Titel.

Das im Jahr 2000 in Paris gegründete Unternehmen Gameloft hat sich von einem Pionier im Bereich der Handyspiele zu einem Multiplattform-Publisher und -Entwickler entwickelt, der fesselnde Erlebnisse für Handys, PCs und Konsolen kreiert.

Titel wie Disney Dreamlight Valley, Asphalt Legends UNITE, Disney Speedstorm, Dragon Mania Legends, Minion Rush und viele mehr zeugen von Gamelofts innovativem und kreativem Vermächtnis.

„Wir verdanken unseren Erfolg den unglaublichen Spielern, die uns in diesen 25 Jahren unterstützt haben“, sagt Alexandre de Rochefort, CEO von Gameloft. „Während wir in die Zukunft blicken, wird uns bewusst, dass wir gerade erst am Anfang stehen. Dieses Jubiläum ist nicht nur eine Feier unserer Reise, sondern auch eine Verpflichtung, weiterhin außergewöhnliche Spielerlebnisse für Spieler auf der ganzen Welt zu liefern.“