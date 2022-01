Games with Gold: Aground schon jetzt gratis verfügbar – UPDATE

Autor:, in / Games with Gold

Aus den Games with Gold-Spielen für Januar 2022 kann schon jetzt Aground kostenlos heruntergeladen werden.

In der zweiten Ladung an Spielen aus dem Games with Gold-Angebot für Januar 2022 ist mit dem Mining/Crafting RPG Aground schon jetzt eines der beiden weiteren Spiele verfügbar.

Neben Aground steht noch Space Invaders Infinity Gene für Xbox 360 in der zweiten Hälfte es Monats auf der Liste, ist derzeit aber noch nicht als Games with Gold-Spiel abrufbar, was sich morgen dann aber spätestens ändern wird.

Eine Übersicht der Januar 2022-Spiele findet ihr inklusive der Store Links in unserer Hauptmeldung.

UPDATE

Space Invades Infinity für Xbox 360 ist ebenfalls jetzt schon gratis.