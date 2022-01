Games with Gold: Diese Spiele sind nur noch heute gratis

Autor:, in / Games with Gold

Die Games with Gold Spiele für den Monat Januar 2022 sind nur noch heute gratis zu haben.

Aufgepasst! Nur noch heute könnt ihr die kostenlose Games with Gold Spiele für den Monat Januar sichern. Also nicht lange warten und noch einmal den Download anschmeißen, damit die Spiele sich in eurer Spielbibliothek einreihen.

Games with Gold Januar 2022 – Xbox One & Xbox Series X/S

NeuroVoider – 01. bis 31. Januar 2022

Games with Gold Januar 2022 – Xbox 360

Space Invaders Infinity Gene – 16. bis 31. Januar 2022

