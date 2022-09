Games with Gold: Dieses Spiel ist jetzt schon kostenlos

Autor:, in / Games with Gold

Das erste Games with Gold-Spiel für Oktober 2022 ist jetzt schon kostenlos erhältlich.

Die neuen Games with Gold-Spiele für Oktober 2022 stehen fest. Einen Tag früher als geplant ist jetzt mit Windbound der erste Titel verfügbar.

Games with Gold – Oktober 2022

Windbound – 01. bis 31. Oktober 2022

Darüber hinaus habt ihr bei Games with Gold noch die Möglichkeit, Double Kick Heroes bis zum 15. Oktober 2022 auf eure Festplatte zu kicken. Des Weiteren solltet ihr heute eure letzte Chance nutzen, um die Games with Gold-Spiele für September einzusacken. Es wäre einfach schade, wenn zum Abschied der Xbox 360-Titel das legendäre Portal 2 nicht kostenlos in eurer Spielbibliothek landen würde.