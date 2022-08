Games with Gold: So bekommt ihr jetzt Saints Row 2 gratis

Autor:, in / Games with Gold

Aktuell gibt es Probleme bei den Games with Gold-Spielen, aber wir verraten euch, wie ihr trotzdem Saints Row 2 gratis bekommt.

Saints Row 2 BRD ist bei den Games with Gold-Spielen in Deutschland gratis. Doch das Spiel ist immer noch nicht kostenlos im deutschen Microsoft Store vorzufinden. Möglicherweise dauert die Umschaltung noch bis in die Abendstunden.

Wer nicht so lange warten möchte, der kann Saints Row 2 auch über den US-Store in die eigene Bibliothek einreihen. Klickt einfach auf den folgenden Link und fügt das Spiel hinzu:

Darüber hinaus könnt ihr euch noch die Saints Row 2: Die Unkut-Erweiterung kostenlos herunterladen:

Der gratis DLC fügt 60 neuen Kleidungsstücken und Accessoires, einschließlich Unkut-Uhren, Ketten, Armbändern, T-Shirts, Tank Tops, Kapuzen-Shirts und Unterwäsche zu Saints Row 2 hinzu. Weiter gibt es 16 neuen Tätowierungsoptionen.