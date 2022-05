Games with Gold: So bekommt ihr Smoke and Sacrifice und A Knight‘s Quest kostenlos

Autor:, in / Games with Gold

Wir verraten euch, wie ihr Smoke and Sacrifice und A Knight‘s Quest bei den Games with Gold kostenlos herunterladen könnt.

Bei den Games with Gold gibt es die beiden Spiele Smoke and Sacrifice und A Knight‘s Quest derzeit kostenlos in den Regionen Südkorea bzw. Japan.

Es dürfte sich für die Regionen um die alternativen Titel der Games with Gold-Spiele für Juni 2022 handeln, die wir euch heute Morgen bereits an dieser Stelle schon verraten haben.

Eine offizielle Ankündigung von Microsoft steht noch aus und wird für heute Nachmittag erwartet.

Um Smoke and Sacrifice und A Knight‘s Quest kostenlos herunterladen zu können, folgt den nachstehenden Links zum Microsoft Store. Wichtig dabei ist, dass ihr nicht die Region wechselt. Nach dem Einloggen klickt ihr auf die grüne Schaltfläche und bestätigt das Ganze.

