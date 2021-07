Games with Gold: Street Fighter IV schon bald als Ersatz

Autor:, in / Games with Gold

Die Games with Gold Spiele für den Monat August 2021 haben wir euch bereits präsentiert. Nun wurde bekannt, dass in Brasilien in der zweiten Monatshälfte das Xbox 360-Spiel Garou Mark of the Wolves durch Street Fighter IV ersetzt wird.

Ab dem 16. August 2021 könnt ihr euch dann in Brasilien das Kampfspiel Street Fighter IV herunterladen.