Games with Gold: Trailer zu den Januar 2022-Spielen

Schaut euch Trailer zu den einzelnen Spielen an, die mit Games with Gold im Januar 2022 verfügbar sind.

Am kommenden Samstag begrüßen wir nicht nur ein neues Jahr. Der neue Monat beschert Spielern mit einer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft oder einem Xbox Game Pass Ultimate Abonnement auch neue kostenlose Spiele in den Games with Gold.

Auf welche Spiele ihr euch im Januar 2022 freuen, könnt, das haben wir euch bereits hier verraten.

Zu den Spielen könnt ihr euch jetzt Trailer anschauen, damit ihr euch ein noch besseres Bild von den einzelnen Titeln machen könnt.

NeuroVoider

Aground

Radiant Silvergun

Space Invaders Infinity Gene