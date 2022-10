Games with Gold: Umfrage: Sollte Microsoft den Service abschaffen?

Autor:, in / Games with Gold

In einer neuen Umfrage möchten wir von euch erfahren, ob Microsoft den Games with Gold Service komplett abschaffen sollte, oder nicht? Stimmt jetzt ab!

Es ist mal wieder Zeit für eine kleine Umfrage hier auf XboxDynasty.de. Diesmal geht es um das Thema Games with Gold. Während die kostenlosen Spiele (für alle Mitglieder von Xbox Live Gold oder dem Xbox Game Pass) Monat für Monat für Diskussionsstoff sorgen – und fast sogar zum Streitthema werden – fordern sogar einige Nutzer immer häufiger die komplette Abschaffung von Games with Gold.

Dazu kommt, dass ab Oktober 2022 keine Xbox 360-Spiele mehr dabei sind, da die Auswahl an möglichen Spielen erschöpft ist und die Games für Xbox One und Xbox Series X/S – laut vielen Stimmen – oftmals zu wünschen übriglässt, allein deswegen sollte der Service abgeschafft werden, heißt es oftmals weiter in den Kommentaren zum Thema Games with Gold.

Doch was meint ihr? Sollte Games with Gold wirklich eingestampft werden oder feiert ihr die Spiele monatlich nach dem Motto: Einem geschenkten Gaul, schaut man nichts ins Maul? Und – zwei kostenlose Spiele sind immer noch mehr als keine! Oder habt ihr einfach kein Bock mehr auf kostenlose Spiele?

Soll Microsoft Games with Gold abschaffen? JA

NEIN 79 votes ABSTIMMEN