Games with Gold: Zwei weitere Spiele ebenfalls kostenlos

Autor:, in / Games with Gold

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul! Mit Hydro Thunder und A World of Keflings sind zwei weitere Games with Gold-Titel kostenlos über die Xbox Stores in Südafrika und Arabien verfügbar. Über die beiden Links könnt ihr den Download direkt starten.

Games with Gold Spiele für Xbox 360

Hydro Thunder im Xbox Store Südafrika kostenlos herunterladen

A World of Keflings im Xbox Store Arabien kostenlos herunterladen

Herzlichen Dank für den Tipp an unseren User tofi!