Gamescom 2021: Assemble Entertainment mit zwei Weltpremieren

Publisher Assemble Entertainment kündigt seine Teilnahme an der gamescom 2021, der weltweit größten Messe der Videospielindustrie, an. Als offizieller Partner der gamescom wird der Publisher sein aktuelles Portfolio an abwechslungsreichen Indie-Titeln präsentieren, darunter zwei Weltpremieren, die erst im August angekündigt werden.

Das gesamte Line-up von Assemble Entertainment wird im gamescom now Content Hub verfügbar sein und zwei beliebte Indie-Titel werden am Indie Arena Booth 2021 teilnehmen.

Weitere Details werden am 25. August 2021 bekannt gegeben, einschließlich aller offiziellen gamescom-Streams und Events, an denen Assemble teilnehmen wird.

Die vollständige Liste des gamescom 2021 Line-ups von Assemble Entertainment:

Unangekündigtes Spiel – TinyRoar – 3D-Action-Adventure / Zelda-like

Unangekündigtes Spiel – RobotPumpkin Games – Text-Adventure

Endzone: Prosperity – Gentlymad Studios Survival – City-Builder

Sphere Flying Cities – Hexagon Sphere Games – Survival Sci-Fi City-Builder

ITORAH – Grimbart Tales – 2D-Action-Adventure, Platformer

Super Catboy – Pixelpogo – Action-Platformer

Orbital Bullet – SmokeStab – Roguelite, Action-Platformer

Ultimate ADOM – TeamADOM – Roguelike

Squadron 51 – Loomiarts, Fehorama Filmes – Shoot Em’ Up

Roadwarden – Moral Anxiety Studio – Text-Adventure

Assemble Entertainment ist ein unabhängiger Spieleentwickler und Publisher, der 2016 von Stefan Marcinek in Wiesbaden gegründet wurde. Bekannt geworden ist das Unternehmen durch das postapokalyptische Aufbaustrategie-Spiel „Endzone – A World Apart“ und zwei Eigenproduktionen aus der legendären Point-and-Click-Adventure-Saga „Leisure Suit Larry“. Trotz der jungen Firmenhistorie, gewann Assemble Entertainment den Deutschen Entwicklerpreis 2020 in der Kategorie „Bester Publisher“. Assemble Entertainment organisiert auch die GermanDevDays, die größte deutschsprachige Entwicklerkonferenz mit über 1.200 Teilnehmern jährlich.