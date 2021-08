Gamescom 2021: Die Nominierten zum Messe-Award stehen fest

Die Nominierten des gamescom awards 2021 stehen fest: Die Jury, bestehend aus deutschen und internationalen Games-Journalistinnen und -Journalisten sowie bekannten Creatorn und Co., hat aus einer Vielzahl an Einreichungen ausgewählt.

In insgesamt 22 Kategorien werden in diesem Jahr Gewinnertitel prämiert. Partner und Fans der gamescom (25. bis 27. August 2021) dürfen gespannt sein, wer eine der begehrten Trophäen erhält. Die ersten Awards in den Plattform-Kategorien werden bereits am Mittwoch während der gamescom: Opening Night Live vergeben.

Ab sofort und noch bis Samstag, 28. August, 15:00 Uhr (MESZ) können Fans der gamescom für ihre Favoriten in den Fan-Kategorien Best Streamer und den „Most Wanted“ Consumer Award abstimmen, der unter allen nominierten Spielen von den Fans gewählt wird.

Um ihr Votum abzugeben, können sie an einer Online-Umfrage teilnehmen. Diese und weitere Gewinnertitel in den Jury-Kategorien Best Announcement, Best Lineup, Best Trailer und der HEART OF GAMING Award werden am Donnerstag und Freitag im laufenden Programm des gamescom studios vergeben. Dort wird auch der Hauptpreis Best of gamescom vergeben. Sowohl die gamescom: Opening Night Live als auch das gamescom studio sowie alle weiteren gamescom-Shows können auf gamescom now live geschaut werden: https://now.gamescom.de/

Das sind die Nominierten des gamescom awards 2021:

Die Gewinner folgender Plattform-Kategorien werden im Rahmen der gamescom: Opening Night Live am 25. August ab 20:00 Uhr bekannt gegeben.

Best Microsoft Xbox Game

– Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Germany

– Far Cry 6, Ubisoft

– Halo Infinite, Microsoft Deutschland

Best Nintendo Switch Game

– Just Dance 2022, Ubisoft

– Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

Best PC Game

– Age of Empires IV, Microsoft Deutschland

– Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Germany

– Syberia: The World Before, astragon Entertainment

Best Sony PlayStation Game

– Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Germany

– Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment Germany

– The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment Germany

Die Gewinner folgender Genre-Kategorien und gamescom global awards werden im gamescom studio am Donnerstag, 26. August und Freitag, 27. August bekannt gegeben.

Best Action Adventure Game

– Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Germany

– Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

– Syberia: The World Before, astragon Entertainment

Best Action Game

– Far Cry 6, Ubisoft

– Halo Infinite, Microsoft Deutschland

– Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Ubisoft

Best Family Game

– Just Dance 2022, Ubisoft

– Run Prop, Run!, PlayTogether Studio

– Super Dungeon Maker, rokaplay

Best Indie Game

– Dorfromantik, Toukana Interactive

– Inua, Arte France

– Lost in Random, Electronic Arts

Best Role Playing Game

– Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Germany

– Encased, Koch Media

– Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment Germany

Best Simulation Game

-Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

– Landwirtschafts-Simulator 22, astragon Entertainment

– Undisclosed Title

Best Sports Game

– Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

– FIFA 22, Electronic Arts

– Riders Republic, Ubisoft

Best Strategy Game

– Age of Empires IV, Microsoft Deutschland

– Company of Heroes 3, SEGA Europe

– Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

Best Multiplayer Game

– Halo Infinite, Microsoft Deutschland

– Riders Republic, Ubisoft

– The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment Germany

Best Ongoing Game

– Apex Legends, Electronic Arts

– Black Desert Online, Pearl Abyss Corp.

– Endzone – A World Apart: Prosperity, Assemble Entertainment

Most Original Game

– Dice Legacy, Koch Media / DESTINYbit

– Riders Republic, Ubisoft

– tERRORbane, Whisper Interactive

Best Announcement

– Alle im Rahmen der gamescom Opening Night Live von Partnerunternehmen getätigten Spiele-Ankündigungen, Premieren oder Enthüllungen stehen der Jury zur Wahl.

Best Lineup

– Alle zum gamescom award einreichenden Partnerunternehmen der gamescom stehen der Jury zur Wahl.

Best of gamescom

– Alle Kategorien-Gewinner der Genre- und Plattformkategorien stehen der Jury zur Wahl für die Auszeichnung mit dem Hauptpreis Best of gamescom.

Best Trailer

– Alle im Rahmen der gamescom Opening Night Live von Partnerunternehmen gezeigten Trailer stehen der Jury zur Wahl.

Die Gewinner folgender Kategorien werden im Rahmen der „Spielesause“ am Sonntag, 29. August bekannt gegeben.

Best Streamer

– Ausgewählte Partner-Streamerinnen und -Streamer stehen den Fans der gamescom zur Wahl.

Voting unter https://www.surveymonkey.de/r/gamescomawardpublikumspreis

gamescom „Most Wanted“ Consumer Award

– Die Nominierten aller Genre- und Plattformkategorien (s.o.) stehen den Fans der gamescom zur Wahl.

Voting unter https://www.surveymonkey.de/r/gamescomawardpublikumspreis

HEART OF GAMING Award

– Die Wahl eines Siegers des HEART OF GAMING Awards trifft die Jury in freiem Ermessen. In Frage kommen hierfür nicht nur Spiele, Erweiterungen, Produkte, Technologien etc., sondern auch Personen, Institutionen, Unternehmen, Konzepte oder Begriffe.