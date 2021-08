Gamescom 2021: Opening Night Live Trailer gibt Vorgeschmack auf die Show

Autor:, in / Gamescom 2021

Am Mittwoch um 20:00 Uhr ist es endlich so weit und die Gamescom Opening Night Live läutet die diesjährige Spielemesse ein. Die von Geoff Keighley gehostete Show bietet Weltpremieren, Ankündigungen und Enthüllungen zu über 30 verschiedenen Spielen.

Ein neuer Trailer gibt Fans nun einen ersten Vorgeschmack darauf, was sie erwarten dürfen und welche Spiele vertreten sein werden. Zu sehen sind unter anderem Ausschnitte aus Far Cry 6, Death Stranding, Genshin Impact, Psychonauts 2, Fall Guys, Sifu, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Back 4 Blood und LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Auf Twitter kündigte Geoff Keighley zudem weitere Informationen zu den Titeln für den weiteren Verlauf des heutigen Tages an.