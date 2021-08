Gamescom 2021: So sieht das Line-Up von 505 Games aus

Autor:, in / Gamescom 2021

505 Games ist offizieller Partner der Gamescom 2021. Der Publisher enthüllt Updates zum aktuellen Portfolio. Es gibt Neuigkeiten zum offiziellen GT World Challenge-Videospiel Assetto Corsa: Competizione sowie zum Weltenbauer-Sandbox-Spiel Grow: Song of the Evertree, dem Koop-Simulations-Rollenspiel Re:Legend und dem actionreichen 3D-Rogue-lite-Adventure Rogue Spirit.

Weitere Informationen sind ab dem 25. August um 16:00 Uhr MESZ auf der Publisher-Seite von 505 Games auf gamescom now zu finden. Direkt nach der Ankündigung der mobilen Version des weltweiten Fahrsimulationsklassikers Assetto Corsa lädt 505 alle Rennspielfans zum Assetto Corsa-Showcase am 27. August um 14:00 Uhr MESZ ein.

Dort wird ein Ausblick auf die vielversprechende Zukunft von Assetto Corsa gewährt, einer der bekanntesten und beliebtesten Rennspielmarken, die immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Fahrgefühl, realistischer Grafik und präzise nachgestellten Strecken setzt.

505 Games enthüllt ebenfalls mehr über das bereits sehnsüchtig erwartete Spiel des renommierten Entwicklerteams Prideful Sloth. Grow: Song of the Evertree ist ab sofort für die Steam-Wunschliste verfügbar.

In Grow können die Spieler in der Rolle eines Everheart-Alchemisten einzigartige Welten erschaffen und erblühen lassen. Sie erkunden Gebiete mit üppiger Flora und Fauna, lösen Rätsel, gehen Angeln, fangen Insekten und helfen beim Aufbau ganzer Gemeinschaften.

Es gibt umfassende Einblicke in das von Studio Ghibli inspirierte Rogue Spirit, das am 1. September in den Early Access auf Steam startet. Als Geist eines Prinzen ergreifen die Spieler:innen Besitz von ihren Gegnern, um sich deren Macht anzueignen und damit das Böse zu bekämpfen, das ihr Land bedroht.

Und auch alle, die sich einen Eindruck zum 4-Personen-Multiplayer-Gameplay von Re:Legend vor der Veröffentlichung der Version 1.0 für PC machen möchten, sollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen.