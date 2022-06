Gamescom 2022: Activision Blizzard in diesem Jahr nicht vor Ort

In diesem Jahr dürften sich keine langen Schlangen auf dem Kölner Messegelände bilden, um den neusten Teil der Call of Duty-Reihe anzuspielen.

Denn der Publisher Activision Blizzard verzichtet in diesem Jahr auf die Gamescom und wird nicht mit einem Stand präsent sein.

Gegenüber GamesWirtschaft bestätigte Boris Gojic, Territory Marketing Manager DACH/CEE, dass man dieses Jahr nicht an der Gamescom teilnimmt:

„Nach gründlicher Prüfung haben wir uns dazu entschieden, dass wir in diesem Jahr leider nicht an der Gamescom teilnehmen. Wir unterstützen weiterhin die Anstrengungen des Verbands und der Games-Industrie in Deutschland – und wir werden auch in den kommenden Jahren nach Möglichkeiten suchen, an der Gamescom mitzuwirken. Wir sind glücklich, dass sich die Fans im August wieder in Köln treffen, um großartiges Entertainment zu erleben. Wir sind schon ganz gespannt auf die Neuigkeiten und Attraktionen der Messe.“