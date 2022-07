Gamescom 2022: Details zu event arena-Programm, Creator-Programm und weiteren Ausstellenden

Nachdem bereits Anfang Juli über 500 Aussteller für die gamescom 2022 bekannt gegeben werden konnten, darunter mit KRAFTON, Level Infinite (Tencent) und HoYoverse einige internationale Top-Unternehmen, die erstmals mit einem Stand in der entertainment area dabei sein werden, folgen jetzt weitere Informationen: So sind seit vergangener Woche weitere Aussteller hinzugekommen, insgesamt steigt deren Zahl auf über 550.

Der Anteil ausländischer Unternehmen liegt bei über 70 Prozent, 27 Länderpavillons sind inzwischen registriert. Auch immer mehr Unternehmen außerhalb der Games-Branche wollen die gamescom nutzen, um neue Kooperationen mit Gaming-Marken vorzustellen mit der einzigartigen Community in Kontakt zu kommen. Als Ausstellende und Sponsoren sind unter anderem LEGO, McDonald’s Deutschland, MINI sowie Porsche & Puma vertreten. In der gamescom event arena sorgen AMD, Funcom und ESL Gaming/ Qualcomm an unterschiedlichen Tagen jeweils mit eigenem, vielfältigem Programm für Unterhaltung. Zahlreiche Creator-Agenturen und Hunderte Talents haben sich schon jetzt für die gamescom angemeldet.

Oliver Frese, Geschäftsführer und COO der Koelnmesse: „Die gamescom und die Gaming-Community sind extrem vielfältig. Egal ob Ausstellende, Unterhaltungsprogramm oder auf dem Event vertretene Creators – im August ist für jede und jeden Besuchenden etwas dabei. Gerade mit Blick auf die Creators freut mich zu sehen, dass unser stetig ausgebautes Angebot für sie so gut ankommt. Die gamescom ist mit ihnen zusammen seit dem ersten Jahr gemeinsam gewachsen und wir als Veranstalter tun alles dafür, dass diese Erfolgsgeschichte noch lange weitergeschrieben wird.“

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche: „Gemeinsam Games zu feiern, war schon immer die große Stärke der gamescom. Denn Games leben von der Begeisterung der Community und das wird vor Ort auf der gamescom auch in diesem Jahr so deutlich wie nirgends sonst. Der Endspurt in den letzten Wochen macht zudem Vorfreude auf Ende August, denn nach den vielen Planungsunsicherheiten für Partner in diesem Jahr, entsteht jetzt in diesen letzten Wochen noch einmal besonders viel, auf das sich die Community schon jetzt freuen kann.“

Philip Green, australischer Botschafter in Deutschland: „Es ist fantastisch, dass Australien 2022 mit der Gamescom als Partnerland zusammenarbeitet. Mit rund 37 teilnehmenden Studios freuen wir uns darauf, die größte Delegation von australischen Spieleentwicklungsstudios hier in Deutschland begrüßen zu dürfen, die ihre innovativen Arbeiten präsentieren werden. Die australische Regierung unterstützt den Digital Games Sektor aktiv, damit er kreativ, innovativ und florierend bleibt und sein volles Potenzial ausschöpfen kann, um bis 2030 über 10.000 talentierte Menschen zu beschäftigen.“

gamescom event arena: vier Tage vielfältiges Unterhaltungsprogramm

Eines der Highlights der gamescom 2022 ist die gamescom event arena. Damit diese mitten im Herzen der gamescom liegt, wird sie in der Halle 6 eröffnet. Vier Tage lang können Fans ohne zusätzliches Ticket ein- und ausgehen und nach Belieben die verschiedenen Events erleben. Unter anderem geplant sind:

– Donnerstag: ein von Funcom zu ihrem neuen Spiel „Metal: Hellsinger“ produziertes Event, welches die Welten von Gaming und Musik in einer einzigartigen Weise zusammenbringt

– Freitag: verschiedene Creator-Aktivierungen von und mit AMD

– Samstag und Sonntag: Mobile-Esport-Turniere der „Snapdragon Pro Series“, veranstaltet von ESL Gaming und Qualcomm Den Start macht in der event arena am Dienstagabend wieder die große Eröffnungsshow gamescom: Opening Night Live, für die die Tickets Anfang August in den Verkauf gehen.

gamescom x Creators: eine gemeinsame Erfolgsgeschichte

Creators und die gamescom gehören seit Anfang an zusammen und sind seitdem immer stärker zusammen gewachsen. In diesem Jahr wird das Creator-Angebot der gamescom noch einmal besonders stark ausgebaut.

Erstmals wird es einen dedizierten Creator-Co-Working-Space geben. Damit sollen die Creators auf der gamescom bestmöglich in ihrer Arbeit unterstützt werden. Im nur für Creators und ihren Teams zugänglichen Bereich warten unter anderem: 100 Arbeitsplätze, High-Speed-Internet, Streaming-Kabinen, Ruhe- und Meeting-Bereiche, ein Snack- und Getränkeangebot, Garderobe, Schließfächer und vieles mehr. Die bestätigte Teilnahme Hunderter Creators und ihrer Agenturen aus zahlreichen Ländern der Welt zeigt, dass dieses Angebot ankommt.