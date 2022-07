Gamescom 2022: Electronic Arts erteilt Messe eine Absage

Erst gestern sagte mit Microsoft einer der drei Hardware-Hersteller für Konsolen seine Teilnahme an der Gamescom zu. Heute gibt es allerdings eine weitere Absage zu vermelden.

Electronic Arts, einer der weltgrößten Publisher für Videospiele, wird im August nicht mit einem Stand in den Messehallen präsent sein, wie man GamesWirtschaft auf Anfrage bestätigt habe.

Der Publisher sagte zur Absage: „Wir werden nicht an der Gamescom 2022 teilnehmen. Allerdings werden die Spieler eine Fülle an Gelegenheiten haben, um neue EA-Games und -Inhalte zu erleben – durch dedizierte Live-Streams und Events während des ganzen Jahres. Wir wissen es zu schätzen, dass wir bei den zurückliegenden Messen so viele Spieler in Deutschland begrüßen konnten und wünschen dem Game und der KoelnMesse eine großartige Veranstaltung in diesem Jahr.“