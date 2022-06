Gamescom 2022: Findet dieses Jahr ohne Nintendo statt

In Köln findet im August nach zweijähriger Pause durch die Corona-Pandemie wieder auf dem Messegelände eine Gamescom 2022 statt.

Doch ein großer Aussteller wird dieses Jahr nicht anwesend sein. Wie GamesWirtschaft berichtet, wird Nintendo nicht vor Ort sein, um den Besuchern seine Hard- und Software anzupreisen.

Die Frankfurter Zentrale von Nintendo bestätigte das gegenüber GamesWirtschaft bereits und sagte unter anderem:

„Die Gamescom ist für Nintendo ein zentrales Event im Veranstaltungskalender. In diesem Jahr haben wir uns nach sorgfältiger Abwägung jedoch gegen eine Teilnahme in Köln entschieden.“ „Die Spiele für Nintendo Switch können Spielerinnen und Spieler stattdessen im Rahmen zahlreicher deutschlandweiter Events ausprobieren. Bisher fest eingeplante Veranstaltungen sind unter anderem Roadshows mit unserem Airstreamer und unserem Bulli, etwa an Standorten wie dem SWR Sommer- und dem Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival.“

Außerdem wird man an den Veranstaltungen Main Matsuri Japan Festival in Frankfurt DoKomi in Düsseldorf und der AnimagiC in Mannheim teilnehmen, um seine Kundschaft zu erreichen.