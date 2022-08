Gamescom 2022: Games/Bavaria bringt frische Indie-Games auf die Messe

Autor:, in / Gamescom 2022

Games/Bavaria unterstützt auch dieses Jahr wieder bayerische Entwickler und Entwicklerinnen auf der gamescom, um sie in der internationalen Games-Landschaft zu etablieren. Vom 24. bis 28. August 2022 sind 18 Unternehmen aus dem Freistaat vor Ort in Köln und präsentieren insgesamt 14 eigene Titel.

An der Indie Arena Booth in Halle 10.2 wird Games/Bavaria vom 24. bis 28. August mit einem Gruppenstand vertreten sein. Dort befinden sich folgende vier Firmen plus zwei Entwickler mit eigenen Auftritten:

Spaceflower UG – Let Them Trade

Bonus Level Entertainment GmbH – Saga of Sins

Besworn Games – The Orphan

PartTimeIndie – School of Magic

Studio Windsocke – Passing By – A Tailwind Journey – Gewinner des Ubisoft Newcomer-Awards

Handygames – DE-EXIT – Eternal Matters

Handygames – Endling – Extinction is Forever

Handygames – Airhead

Handygames – Perish

Ebenfalls in Halle 10.2 befindet sich die Indie Area Home of Indies an der insgesamt acht Firmen aus Bayern vertreten sind. Folgende sieben als Teil von Games/Bavaria und ein Entwickler mit eigenem Auftritt:

Rabbit UG – Mukana – Battle of Asgard – Nachwuchspreis des deutschen Computerspielpreises

NightinGames UG – The Cow Game

Active Fungus Studios – Totgeschwiegen

MobiusCode GmbH – Panic Mode

Emergo Entertainment GmbH – Fireside

Celrage GmbH – GoRed

Toplitz Productions GmbH – Anstoss 2022 – Der Fussballmanager

Thera Bytes GmbH – Zombie Cure Lab

Am 26. August hostet ein bekannter Streamer ein Community-Get-together an der Indie Arena Booth. Wer das ist, wird am 10. August auf der Games/Bavaria gamescom-Seite bekannt gegeben.

Zur Einstimmung auf die Spielemesse findet in der Woche davor das #GamesInBavaria Streaming statt. An vier Abenden vom 16. bis zum 19. August jeweils zwischen 16:00 und 22:00 Uhr spielen bayerische Streamer*innen wieder bayerische Games auf dem Games/Bavaria Twitch-Kanal. Neben klassischen Let’s Plays darf sich das Publikum auch auf Gespräche mit Entwicklern freuen. Die Streams der einzelnen Partner werden allesamt auf dem offiziellen Games/Bavaria Twitch-Account und natürlich auch auf den Kanälen der jeweiligen Content Creator übertragen.