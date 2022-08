Gamescom 2022: Indie Arena Booth: Mit Demos, Preisverleihung und Streams

Die Indie Arena Booth (IAB), der größte Indie-Showcase der Welt, kehrt vom Mittwoch, den 24., bis zum Sonntag, den 28. August, mit einem riesigen, 1.500 m2 großen Stand in Halle 10.2 auf die gamescom zurück. Wer nicht an der gamescom vor Ort teilnimmt, kann trotzdem mehr als 130 Titel im interaktiven Online-Event erleben.

Im preisgekrönten Online-Game der IAB, zugänglich von überall auf der Welt, bereisen Besucher acht kreative Welten, gefüllt mit Ständen von einzigartigen Ausstellern aus mehr als 30 Ländern, sammeln Punkte und leveln auf. Exklusive Demos und Rabattaktionen sind von jetzt bis zum 30. August auf Steam verfügbar.

Die offizielle Karte zeigt die Nintendo Switch Area, alle Spiele und die Bitburger 0.0 % Multiplayer Area:

Am Freitag, den 26. August um 20:00 Uhr krönt die IAB acht besondere Titel in der Award-Show mit Shay Thompson. Es gibt verschiedene Awards, darunter Best Overall Game, Best Booth, Best Multiplayer (gesponsert von Bitburger 0.0 %), Best Unity Game (gesponsert von Unity), Best Business Promising (powered by Xsolla) und in weiteren Kategorien, die auf der Show angekündigt werden. Weitere spannende Indie-Titel der IAB werden ebenfalls während der Preisverleihung ins Rampenlicht gerückt.

Auf dem offiziellen Twitch-Kanal der IAB gibt es während der gesamten Show Streams mit beliebten Content Creatorn von Twitch und YouTube aus aller Welt, darunter Strawburry17plays, Lara Loft, Trisha Hershberger, Dennsen86, h0llyLP und Frodoapparat. Andrea Rene, Mitbegründer von What’s Good Games, hostet am Samstag, den 27. August um 19:00 Uhr ein Segment zum Thema Behinderung und Diversity.

“Wir sind uns dessen bewusst, dass Auslandsreisen immer noch für viele Leute ein Problem sind – unser Online-Game und die Streams sind dazu gedacht, dass jeder mitmachen kann, egal, wo er sich aufhält,” erklärt Valentina Birke, Project Director, Indie Arena Booth. “Wir haben ein führendes Online-Erlebnis entwickelt, sodass sich alle, die es nicht auf die Messe schaffen, trotzdem so fühlen können, als wären sie mit zehntausenden Anderen auf der gamescom 2022.”

Die Rückkehr der IAB auf die gamescom 2022 wäre natürlich ohne ihre offiziellen Sponsoren und Partner, darunter Intel, Twitch, Unity, Valve, Bitburger, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, medianet berlinbrandenburg e.V., Mediennetzwerk.NRW, Gamecity Hamburg, Games/Bavaria, nordmedia und den Katalanischen Games-Verband, nicht möglich.