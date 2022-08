Gamescom 2022: KRAFTON enthüllt seine Pläne für die Messe

Autor:, in / Gamescom 2022

KRAFTON, Inc. enthüllt seine Pläne für die gamescom 2022.

Nachdem die gamescom kürzlich die Teilnahme von KRAFTON, Inc. an der diesjährigen Messe bekannt gab, bestätigten nun auch die Macher von PUBG: Battlegrounds ihrerseits ihre Teilnahme.

Angeführt wird ihre Präsenz in Köln von zwei ihrer unabhängigen Studios: Unknown Worlds – Schöpfer der Subnautica-Serie und Striking Distance Studios – ein Team aus Branchenveteranen unter der Leitung von Dead Space-Schöpfer Glen Schofield.

Gleich zum Auftakt der Messe wird KRAFTON am diesjährigen gamescom Opening Night Live Showcase am 23. August teilnehmen. Während des Showcases wird Charlie Cleveland, Mitbegründer und Game Director von Unknown Worlds, offiziell eine neue IP enthüllen. Diese ist in einer Sci-Fi-Welt angesiedelt und bietet ein fantasievolles Setting sowie rundenbasiertes Gameplay.

Glen Schofield, CEO von Striking Distance Studios, wird bei der Opening Night Live ebenfalls die Bühne betreten, um einen Einblick auf das kommende Next-Gen-Survival-Horror-Spiel, The Callisto Protocol, zu geben, das am 2. Dezember 2022 erscheinen soll.

Als offizieller Aussteller auf der gamescom wird KRAFTON auch mit einem eigenen Stand im Entertainment-Bereich der Messe präsent sein. Besucher haben dort die Möglichkeit, als eine der ersten weltweit, das neueste Spiel von Unknown Worlds zu spielen. Darüber hinaus können sie auch an der The Callisto Protocol’s Inmate Bioprocessing Scan Experience teilnehmen. Dabei handelt es sich um ein besonderes Foto-Erlebnis, das den Teilnehmern schon jetzt die Möglichkeit bietet, die Schrecken zu erleben, die sie erwarten, wenn das Spiel später in diesem Jahr erscheint.