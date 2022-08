Gamescom 2022: SEGA gibt Programm bekannt

SEGA wird auf der gamescom 2022 vom 24. bis 28. August mit einer Reihe von Titeln aus seinem vielfältigen Portfolio vertreten sein, darunter die Publikums-Weltpremiere von Sonic Frontiers.

Die Messebesucher werden die Wunder von Starfall Island in Sonics neuem Open-Zone-Platforming-Abenteuer erleben können. Das Spiel wird auch am Stand von TikTok in Halle 7 spielbar sein, wo der Leiter des Sonic-Teams, Takashi Iizuka, am Freitag, den 26. August, zu Gast sein wird, um die Fans zu treffen und zu begrüßen.

Wer Strategiespiele bevorzugt, wird am SEGA-Stand mit Company of Heroes 3, Total War: WARHAMMER III, Humankind und Two Point Campus, die alle spielbar sind, nicht zu kurz kommen. Relic Entertainments Rückkehr zur geliebten Company of Heroes-Franchise wird den Spielern und Spielerinnen einen völlig neuen Schauplatz vor der üppigen Kulisse des Mittelmeeres und Nordafrikas bieten. Am Stand von COH3 kann man eine 1v1-Multiplayer-Karte in Italien gegen die KI spielen oder eine Beispielmission aus dem Einzelspieler-Erlebnis Nordafrika.

Die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Persona-Jubiläum gehen in Köln weiter: Persona 4 Arena Ultimax kann inmitten einer Vielzahl von Persona-Materialien aus dem Shop ATLUS gespielt werden. Vergessen Sie nicht, sich am Stand Ihren Rabattcode zu holen – oder lassen Sie sich mit unserer lebensgroßen Morgana-Figur fotografieren!

Ebenfalls am SEGA-Stand spielbar sind Amplitudes Neuzugang zur Endless-Serie, Endless Dungeon, der aufregende Arena-Kämpfer Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles und Soul Hackers 2, das neue übernatürliche RPG von ATLUS, das am 26. August erscheint. Und schließlich wird SEGAs brandneuer Sci-Fi-FPS HYENAS ein der Schwerkraft trotzendes Fotoerlebnis für die Besucher bieten, komplett mit einer Vielzahl von Requisiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf aufblasbare Einhörner, Boom-Boxen und Spielhallen-Automaten.

Ihr findet den SEGA-Stand in Halle 9, A18 der Koelnmesse.