Gamescom 2022: Ubisoft bestätigt Teilnahme an der Messe

Ubisoft gab bekannt, als offizieller Aussteller auf der gamescom 2022 in Köln vertreten zu sein. Als offizieller Partner der gamescom möchte Ubisoft dieses Jahr die Fans wieder in den Hallen der Kölnmesse begrüßen und nach zwei Jahren voller digitaler Inhalte seine Spielewelten wieder physisch erlebbar machen.

„Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass unsere Branche auch in herausfordernden Zeiten in der Lage ist, besondere Momente mit internationaler Strahlkraft zu schaffen. Jetzt, nach zwei Jahren voller spannender digitaler Inhalte und kreativer Content Creator-Konzepte, freuen wir uns endlich wieder nach Köln zu kommen“, sagt Ralf Wirsing, Managing Director Europe von Ubisoft. „Für Ubisoft war die Nähe zur Community und der gemeinsame Austausch mit unseren Fans schon immer eine Herzensangelegenheit. Die gamescom ist der Inbegriff für das gemeinschaftliche Entdecken und Erleben neuer Spiele und daher freuen wir uns schon darauf, dieses Jahr wieder gemeinsam mit den Fans in unsere Spielewelten einzutauchen.“