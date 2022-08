Gamescom 2022: Volles Programm beim Opening Night Live

Heute bestätigten die gamescom und Geoff Keighley Details zur gamescom: Opening Night Live, die heute am Dienstag, den 23. August, live gestreamt und von mehr als 2.000 Gästen vor Ort in den Kölner Messehallen besucht wird. Alle Vor-Ort-Tickets sind bereits ausverkauft.

Nach zwei Jahren, in denen die gamescom ausschließlich digital stattfand, wird die gamescom: Opening Night Live 2022 die Community und die Industrie für zwei Stunden Weltpremieren, neue Spieleankündigungen und besondere Gäste zusammenbringen. Nachdem IGN bereits in den Jahren 2020 und 2021 erfolgreich ein weltweites Publikum unterhalten hat, produzieren sie dieses Jahr erneut das gamescom studio und gamescom: Awesome Indies. Darüber hinaus ist IGN auch für die Produktion der deutschen Version des gamescom studios verantwortlich.

„Das Team und ich freuen uns sehr darauf, nach Deutschland zurückzukehren und die Community persönlich auf der gamescom: Opening Night Live wiederzusehen“, sagt Moderator Geoff Keighley. „Unsere Show wird viele neue Spieleankündigungen sowie Updates zu bestehenden Spielen enthalten und die Zukunft des Mediums zeigen.“

Während mehr als die Hälfte der vorgestellten Spiele nicht im Voraus angekündigt werden, ist zu folgenden Spielen bestätigt worden, dass sie mit neuen Inhalten bei der gamescom: Opening Night Live dabei sind: Sonic Frontiers, Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, The Outlast Trials, Gotham Knights, die Ankündigung einer neuen IP von Unknown Worlds (den Machern von Subnautica), Honkai Star Rail, Genshin Impact, Goat Simulator 3, High on Life, The Expanse: A Telltale Series, Dying Light 2 und Return to Monkey Island.

Während der Show werden auch die Gewinner der Plattform-Kategorien des gamescom awards und des gamescom goes green awards bekannt gegeben. Außerdem werden weitere Informationen zur kommenden gamescom-Woche bekannt gegeben.

gamescom: Opening Night Live wird am 23. August um 20.00 Uhr MESZ live auf allen wichtigen Plattformen wie YouTube, Twitch, Twitter, Facebook und Tiktok Live übertragen.