Gamescom 2023: Astragon und Team17 sind dabei

Astragon Entertainment und Team17 kündigen ihre gemeinsame Teilnahme an der Gamescom 2023 an.

Astragon Entertainment und Team17 Digital, Tochtergesellschaften der Team17 Group, bestätigen heute die gemeinsame Teilnahme an der gamescom 2023 in Köln, der weltweit größten Messe für interaktive Unterhaltung.

Vom 23. bis 27. August werden die beiden Unternehmen der Team17 Group, astragon Entertainment und Team17, erneut gemeinsam auf der diesjährigen gamescom vertreten sein, um Besucher ein unvergleichliches Erlebnis aus einer breiten Palette der am meisten erwarteten Neuerscheinungen im Entertainment Bereich zu bieten.

astragon Entertainment ist der Publisher von erfolgreichen Simulationsspielen wie Bau-Simulator, Police Simulator: Patrol Officers, Bus Simulator 21 und Firefighting Simulator – The Squad. Zusätzlich zu diesem bereits spannenden Portfolio an Simulationsspielen arbeitet das Unternehmen an Publishingtiteln wie Railroads Online und bietet eine breite Auswahl an Distributionstiteln verschiedener Genres von Partnern aus aller Welt.

Fans können sich schon jetzt auf ein vielfältiges Portfolio von astragon und Team17 auf dem gamescom Stand freuen.

„Wir freuen uns riesig, erneut Teil der gamescom zu sein und zu zeigen, an welchen ambitionierten Projekten wir bisher gearbeitet haben und welche Highlights die Spieler und Spieler in Zukunft von uns erwarten können“, sagt Julia Pfiffer, CEO von astragon Entertainment. „Wir können es kaum erwarten, unsere Leidenschaft für Spiele mit der Community zu teilen, uns mit den Fans auszutauschen und gemeinsam bleibende Erinnerungen zu schaffen.“

Team17 Digital ist das Indie-Games-Label, das für die Veröffentlichung mehrerer preisgekrönter Titel verantwortlich ist, darunter zuletzt Blasphemous, Greak: Memories of Azur, Ship of Fools und die Overcooked!-Franchise.

Das Unternehmen kann in seiner mehr als 30-jährigen Geschichte auf ein stetig wachsendes Portfolio an Spielen zurückblicken, sowie auf eine Reihe erfolgreicher First-Party-Titel wie Hell Let Loose, The Escapists, Golf With Your Friends und natürlich die kultige Worms-Reihe.

Auf der gamescom 2023 wird Team17 Digital eine Auswahl neuer, kommender und ausgewählter Spiele aus dem Portfolio präsentieren, die die Besucher vor Ort erleben können.

„Die gamescom ist nach wie vor das wichtigste globale Spiele-Event für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen, und wir sind stolz darauf, erneut einige unserer kommenden Spiele auf der Messe zu präsentieren“, so Michael Pattison, CEO von Team17 Digital. „Es wird das erste Mal sein, dass die Öffentlichkeit einige der Spiele in die Hand nehmen kann, und wir freuen uns darauf, dass sie die Spiele schon vor ihrer kommerziellen Veröffentlichung genießen können.“

Weitere Informationen zum diesjährigen Line-up der Unternehmen werden in Kürze folgen.