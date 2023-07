Gamescom 2023: Das ist das SEGA Line-up für Köln

Autor:, in / Gamescom 2023

SEGA wird auf der Gamescom 2023 mit einer Reihe von weltweit erstmaligen praktischen Erfahrungen für die Besucher und einer Vielzahl von großartigen Spielen aus seinem vielfältigen Portfolio vertreten sein.

Vom 23. bis 27. August werden die Besucher des SEGA-Standes auf der Gamescom in ein SEGA-Wunderland entführt, mit Themenbereichen für einige der größten kommenden Titel, einem Lounge-Bereich mit noch mehr spielbaren Spielen und einer ganz besonderen Zusammenarbeit mit der LEGO Group, um die Veröffentlichung des neuen LEGO Sonic The Hedgehog in diesem Monat zu feiern.

SEGA wird in Halle 8 der Koelnmesse in Köln zu finden sein, und der 1100m² große Stand ist vollgepackt mit Weltneuheiten zum Anfassen, darunter:

Sonic The Hedgehog’s neuestes Abenteuer in dem mit Spannung erwarteten Sonic Superstars.

Creative Assemblys heldenbasierter Multiplayer-Extraktions-Shooter HYENAS.

Der brandneue Action-Adventure-Brawler von Ryu Ga Gotoku Studio, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Zwei neue Titel aus ATLUS‘ von der Kritik gefeierter Persona-Serie: Persona 5 Tactica und Persona 3 Reload.

Der neueste DLC für Creative Assemblys großangelegtes Strategieepos Total War: WARHAMMER III.

Auf dem großen Gamescom-Stand von SEGA gibt es außerdem Anspielstationen für Total War: PHARAOH, Samba De Amigo: Party Central, Endless Dungeon und Etrian Odyssey Origins Collection.