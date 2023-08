Gamescom 2023: Das komplette Aerosoft Line-up umfasst 11 Spiele

Publisher Aerosoft ist bekannt für Simulationen aller Art. Von der Verkehrssimulation, über Flugsimulationen bis hin zur Berufssimulation. Eine bunte Mischung aus mehr als zehn Titeln wird auf der gamescom 2023 vom 23. bis 27. August in Halle 8.1 Stand D030 in der Entertainment Area und in Halle 4.2 Stand A039 in der Business Area gezeigt.

Zu den diesjährigen Highlights zählen dabei die Truck-Simulation Heavy Duty Challenge mit Full Motion Simulator, das Feuerwehr Chassis für Notruf 112 und die Bus-Simulation The Bus mit eigenem Cockpit.

Außerdem zeigt Aerosoft sowohl in der Business Area als auch in der Entertainment Area erstmals ihr neues Lenkrad, das speziell für Bus- und Truck-Simulationen entwickelt wurde.

Heavy Duty Challenge ist von echten Truck Trials inspiriert und ermöglicht Spielern, an herausfordernden Meisterschaften teilzunehmen, aber auch eine offene Welt zu erkunden. Dort können sie auf eine Schnitzeljagd gehen und Geheimnisse finden. Die Trucks sind lizenziert und wurden anhand von echten Fahrzeugen detailliert nachgebaut. Auf der gamescom wartet zudem ein Full Motion Simulator, in dem sich Spieler mit anderen Besuchern messen können.

Das Feuerwehr-Chassis aus dem Feuerwehr Museum Bayern in Verbindung mit Notruf – Angriffstrupp lässt Spieler im Führerhaus eines Feuerwehrautos Platz nehmen. In diesem können sie virtuell eine Rettungsgasse zu einem Unfall entlangfahren und damit eine komplett neue Einsatzfahrt mit mehr Action erleben, bei der man sich auch abseits der Navi-Routen bewegen kann.

Im Cockpit von The Bus wird gezeigt, was aktuell mit der Telemetrie in The Bus möglich ist. Spieler können eigene Controller bauen und sich wie ein echter Busfahrer fühlen. Dazu kommt die neue Buslinie 123.

Das komplette Line-up umfasst 11 Titel, darunter bereits bekannte Titel, Neuerscheinungen und Erweiterungen:

Notruf Angriffstrupp + Feuerwehr Chassis

Heavy Duty Challenge

Truck and Logistics Simulator

Parkdeck Simulator (WIP Titel)

The Bus

Fernbus Simulator + DLCs + Lenkrad

City Driver

Straßenmeisterei Simulator 2

SubwaySim Hamburg

Heavy Cargo

Autobahn Polizei Simulator 3 + Off-Road DLC

In der Entertainment Area sind insgesamt 12 spannende Anspielstationen aufgebaut. DXRacer unterstützt Aerosoft dabei mit deren Gaming Stühlen. Dazu kommen noch der Heavy Duty Challenge Full Motion Simulator, das Feuerwehr Chassis für Notruf 112 und die Bus-Simulation The Bus mit eigenem Cockpit.