Gamescom 2023: Xbox plant größten Stand aller Zeiten

Nach dem äußerst erfolgreichen Xbox Games Showcase im Juni versprach Xbox auf der diesjährigen Gamescom nochmals nachzulegen. Geplant ist nichts Geringeres als der bisher größte Xbox-Stand aller Zeiten.

Laut Insider-Gaming, das sich auf eigene Quellen bezieht, wird es für Fans vor Ort möglich sein, die kommende Rennsimulation Forza Motorsport 8, den in seiner Entwicklung durch den Ukraine-Krieg und einen Hacker-Angriff zurückgeworfene Survival-Shooter STALKER 2 Heart of Chornobyl sowie das Koop-Adventure Towerborne anzuspielen.

Zu allen drei Spielen sind auch neue Details und Einblicke zu erwarten, die möglicherweise während der Opening Night Live (ONL) präsentiert werden.

Die Gamescom 2023 findet vom 23. Bis 27. August in Köln statt. Zahlreiche Präsentationen können zudem via Livestream verfolgt werden. Die ONL beginnt am 22. August.